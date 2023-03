Il Cremlino | Germania coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina dopo invio a Kiev dei tank Leopard

(Di martedì 28 marzo 2023) - Accuse che arrivano nel giorno in cui la Russia ha effettuato test di missili antinave nel Mar del Giappone. In, intanto, si moltiplicano attacchi russi attorno alla centrale di Zaporizhzhya

- Accuse che arrivano nel giorno in cui la Russia ha effettuato test di missili antinave nel Mar del Giappone. In Ucraina, intanto, si moltiplicano attacchi russi attorno alla centrale di Zaporizhzhya...41 Zelensky in visita a Sumy: "Onoriamo i nostri eroi" 12:00 Nord Stream,: "Rammarico per mancata risoluzione Onu" 11:47: "Coinvolgimento diretto dellanel conflitto" 10:03 ...28 mar 11:48: "Coinvolgimento direttoin conflitto" Lasvolge un ruolo attivo nel 'pompare armi l'Ucraina' e ciò 'aumenta il suo coinvolgimento diretto e indiretto nel ...

Il Cremlino: “La Germania sta armando l’Ucraina ed è sempre più coinvolta nel conflitto” Agenzia Nova

Accuse che arrivano nel giorno in cui la Russia ha effettuato test di missili antinave nel Mar del Giappone. In Ucraina, intanto, si moltiplicano attacchi russi attorno alla centrale di Zaporizhzhya ...Era questione di ore, dopo la conferma da parte della Germania dell'arrivo su territorio ucraino di ... il suo coinvolgimento diretto nel conflitto", ha detto il portavoce del Cremlino.