Il Comune di Salerno in crisi economica, Bicchielli presenta interrogazione parlamentare (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La situazione del Comune di Salerno, tale da indurre gli stessi revisori dei conti a paventare il default, come abbiamo appreso da notizie di stampa, desta fortissime preoccupazioni. Tra disavanzi, un quadro debitorio fuori controllo e difformità contabili, il rischio è che a pagare tutto questo siano i cittadini, non solo per le conseguenze della cattiva amministrazione in termini di servizi, ma anche dal punto di vista delle addizionali fiscali”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati che ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio, al ministro dell’Economia e al ministro dell’Interno, affinché vengano valutata ogni iniziativa per scongiurare il pericolo di rincari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– La situazione deldi, tale da indurre gli stessi revisori dei conti a paventare il default, come abbiamo appreso da notizie di stampa, desta fortissime preoccupazioni. Tra disavanzi, un quadro debitorio fuori controllo e difformità contabili, il rischio è che a pagare tutto questo siano i cittadini, non solo per le conseguenze della cattiva amministrazione in termini di servizi, ma anche dal punto di vista delle addizionali fiscali”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati che hato un’al presidente del Consiglio, al ministro dell’Economia e al ministro dell’Interno, affinché vengano valutata ogni iniziativa per scongiurare il pericolo di rincari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Il Comune di Salerno in crisi economica, Bicchielli presenta interrogazione parlamentare - salernotoday : Salerno Musei: al Comune, la firma del protocollo d'intesa per la costituzione della rete - tvoggi : SANTA MARINA, IL CASTELLO BIZANTINO CEDUTO AL COMUNE L’Agenzia del Demanio ha trasferito in proprietà al Comune di… - Tgyou24 : È stata presentata presso la Sala Gonfalone del Comune di Salerno, la Fondazione Carlo Mendozzi (Ente del Terzo Set… - mattinodinapoli : Santa Marina, il castello bizantino trasferito al Comune: il restyling può partire -