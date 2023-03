Il Commissario Ricciardi 3 | Lino Guanciale pronuncia la fatidica frase | i fan della serie non riescono a crederci

(Di martedì 28 marzo 2023) Grandi novità in arrivo per Il3. Nessuno se lo sarebbe aspettato, mahato la. Rai Uno tende ad organizzare un palinsesto in cui trovano spazio fiction etv di ogni genere. Che si tratti di polizieschi con indagini avvincenti, o ancora di family drama con vicende psicologiche, o anche di medical drama il successo è assicurato. Il3, novità in arrivo-(foto Ansa)- GrantennisToscana.itTuttavia negli ultimi anni si sta assistendo ad una tendenza piuttosto interessante. Ovvero quella di creare delle fiction otv tratte da famosi romanzi. Sulla scia de IlMontalbano, nato dalla penna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : L'ultima puntata de 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora su Ra1 e in streaming su RaiPlay:… - LinoGuanciale : Il Commissario Ricciardi come la Sora Camilla... (Vediamo chi conosce questo detto romano) #ilcommissarioricciardi2 - RaiUno : 'Ho bisogno di sapere se posso continuare a crederci...' 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora s… - ChiaraSebasti10 : @Kiaretta92 Anche a me .. mancano veramente tanto tutti i personaggi de ' il Commissario Ricciardi'.. attendo la te… - nellina_4 : RT @tv_tutti: Pietro che indossa il cappellino con scritto “il commissario ricciardi ?? #linoguanciale -

Lunedì particolare quello di ieri, 27 marzo 2023, dato che su Rai1 è andata in onda eccezionalmente la serie tv Resta con me, in sostituzione de Illa cui ultima puntata è stata trasmessa la settimana scorsa. Come da tradizione, invece, su Canale5 Alfonso Signorini ha tenuto banco con un nuovo appuntamento del suo GF Vip. Ma ...La Iansiti è stata una delle protagoniste del. Nel finale, Luigi sembra ormai aver fatto la sua scelta e i fan sono curiosi di sapere come finirà con Enrica. Livia invece ...... che ha adattato per la TV alcuni dei suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il, sono pronte a stupire i telespettatori. Cosa aspettarci dalla ...

Il Commissario Ricciardi: come finirà la storia tra Luigi ed Enrica Ve lo diciamo noi Vanity Fair Italia

Lunedì particolare quello di ieri, 27 marzo 2023, dato che su Rai1 è andata in onda eccezionalmente la serie tv Resta con me, in sostituzione de Il commissario Ricciardi la cui ultima puntata è stata ...È tutto pronto per uno dei momenti più attesi della stagione di prosa di quest’anno. Stasera al teatro Excelsior di Empoli si esibirà Michele Placido, il famoso attore e regista pugliese che salirà su ...