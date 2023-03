(Di martedì 28 marzo 2023) . Lo fa in occasione del parere favorevole espresso dalla commissione ambiente della Camera dei deputati allo schema di Dpcm, con cui egli stesso è stato nominato. La delega al governo per i provvedimenti relativi alla realizzazione della tratta autostradale(Tor de’ Cenci)-nord L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Il commissario Antonio Mallamo presenta la nuova Roma – Latina - News_24it : LAZIO – 'Stamattina il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il segretario regionale Antonio Saccone hanno incontrato… - LArchetipo : @Marko_Morandi @marattin Avrei detto speranza ministro durante una pandemia o gozzi al governo in paesi a caso o ge… - Antonio_io968 : RT @LaPrimaManina: - Super commissario alla siccità, il popolo ha sete! - Dategli un mojito. - canaledieci : Ostia, condannato a nove anni l’ex commissario di Polizia Antonio Franco -

... ex direttore sportivo del Palermo dal maggio 2014 al marzo 2015, è stato ospite a Sportitalia e ha raccontato della volontà da parte diConte , a quei tempitecnico della ...Ieri la diplomazia europea e italiana si sono mosse in modo convergente, con ilUe all'Economia Paolo Gentiloni, in visita a Tunisi, e il richiamo del ministro degli EsteriTajani,...Il ministro Tajani intanto vola in Tunisia con ilUe Gentiloni. Come risponde il ... presidente della Regione Puglia; Simone Pillon, cofondatore del Family Day (Lega);Misiani, ...

Sale slot degli Spada, l'ex commissario Antonio Franco condannato a 9 anni per corruzione e falso Corriere Roma

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Duro e colorito sfogo di Antonio Cassano contro il calciatori della Nazionale dopo la partita giocata dall’Italia a Malta: l’ex giocatore ...