Il CIO riapre alla Russia | “Le Federazioni riammettano atleti a titolo individuale” E per le Olimpiadi 2024…

(Di martedì 28 marzo 2023) Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto al reintegro di russi e bielorussi nelle competizioni internazionali. LeMondiali dei singoli sport sono state invitate a “reinserirerussi e bielorussi nelle loro competizioni ae con bandiera neutrale, purché non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina”. Contestualmente il Comitato Esecutivo ha affermato che non è stata affrontata la questione della possibile presenza di russi e bielorussi alledi Parigi 2024: “Ogni decisione verrà preso al momento opportuno“. Si tratta di un’enorme apertura da parte del CIO, che si era adoperato per l’esclusione un anno fa ma che già da alcuni mesi sta pensando a una possibile riammissione. La decisione non risulta però gradita a diversi Paesi, tra cui la ...