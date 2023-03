(Di martedì 28 marzo 2023) Nessuna decisione suglirussi alle Olimpiadi di Parigi del 2024, ma il Cio raccomanda il loro reintegro nelle competizioni internazionali con bandiera neutrale. «Non è stata affrontata la questione, ogni decisione verrà presa al momento opportuno» fa sapere il comitato olimpico internazionale. Il comitato esecutivo riunitosi oggi prende tempo sulla possibile partecipazione ai Giochi dei campioni di Mosca. Che intanto invita le federazioni internazionali a «reinserire nelle loro competizioni a titolo individuale e con bandiera neutrale glirussi e bielorussi, purchè non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Il Cio riammette russi e bielorussi: da 'neutrali' nelle competizioni internazionali. No ai militari - la Repubblic… -

I penitenti, ha sottolineato il sacerdote, non cercano uno psicologo o uno specialista del sacro ma un 'padre e un fratello che li accoglie in nome di tutti con dolce fortezza e lialla ...Prosegue a rilento la discussione in consiglio comunale del bilancio di previsione 2023 - 2025. La scorsa seduta si era chiusa con la discussione di appena 4 emendamenti dei 186 accettati da parte ...Azzi (Fis): "L'ultima parola spetta al" " La linea, chiara e imprescindibile, resta quella del. Il congresso della Federazione internazionale di scherma infatti ha votato a maggioranza per ...

Il Cio riammette gli atleti di Russia e Bielorussia, ma da neutrali Panorama

Il numero uno del Cio ha poi garantito di "non aver avuto alcun contatto con Vladimir Putin". Già prima dell'annuncio i rappresentanti dei paesi baltici e della Polonia si erano incontrati per parlare ...La giovane si era rivolta al tribunale dopo essere rimasta fuori dal test d’ingresso. Per i giudici una domanda "non recava nessuna risposta esatta e la giovane era stata penalizzata in maniera determ ...