Il Cio insiste sul reintegro degli atleti russi e bielorussi (Di martedì 28 marzo 2023) Continua la battaglia del Comitato olimpico internazionale per la riammissione di atleti russi e bielorussi nelle competizioni sportive. Oggi a Losanna, il presidente del Cio, Thomas Bach, ha sostenuto il reintegro degli atleti in questione, evitando però di dare ulteriori informazioni circa le Olimpiadi di Parigi 2024 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. «Non possiamo offrire una soluzione che piaccia a tutti», ha chiarito Bach che poi ha continuato spiegando le condizioni per poter ammettere gli atleti esclusi. Questi devono «gareggiare come singoli atleti neutrali e non devono essere sotto contratto con l’esercito o le agenzie di sicurezza dei due paesi». Diversi organi di stampa hanno riportato le parole del presidente del Cio, ponendo attenzione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Continua la battaglia del Comitato olimpico internazionale per la riammissione die bielonelle competizioni sportive. Oggi a Losanna, il presidente del Cio, Thomas Bach, ha sostenuto ilin questione, evitando però di dare ulteriori informazioni circa le Olimpiadi di Parigi 2024 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. «Non possiamo offrire una soluzione che piaccia a tutti», ha chiarito Bach che poi ha continuato spiegando le condizioni per poter ammettere gliesclusi. Questi devono «gareggiare come singolineutrali e non devono essere sotto contratto con l’esercito o le agenzie di sicurezza dei due paesi». Diversi organi di stampa hanno riportato le parole del presidente del Cio, ponendo attenzione ...

