Il cimitero Mediterraneo e quel corpo in mezzo alle onde di Lampedusa (Di martedì 28 marzo 2023) Gli ultimi naufragi di cui si ha notizia risalgono a tre giorni fa e adesso il mare inizia a restituire alcune delle vittime. Il cadavere di una donna è apparso questa mattina a Punta Alajmo, non lontano da alcune delle spiagge più note dell'isola. Solo dopo due ore...

