Il CEO di Dazn | «Italia mercato fondamentale | pronti ad investire»

(Di martedì 28 marzo 2023) Le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN, sui prossimi diritti tv per il campionato italiano. Tutti i dettagli Stefano Azzi, CEO di DAZN, ha parlato della situazione diritti tv in Serie A a margine della presentazione del nuovo Network operation center, a Cologno Monzese. PAROLE – «L'Italia è un mercato fondamentale per DAZN, siamo arrivati per restare e vogliamo farlo continuando a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che permettano di fornire al nostro pubblico un servizio sempre migliore. L'attivazione del Noc è un tassello importante per il nostro piano di crescita che può portare benefici concreti ed ulteriori", ha spiegato Azzi.

CEO Dazn, Azzi: "Il Noc migliorerà l'esperienza del cliente. E per il futuro..." Gazzetta

