Il centenario dell’Aeronautica militare celebrato a Martina Franca Open day (Di martedì 28 marzo 2023) Allo schieramento delle truppe e dopo una breve lettura dei cenni storici militari più importanti d’Italia (dalla Regia Aeronautica all’odierna Aeronautica militare) si è proceduto all’alba bandiera alla presenza delle autorità civili e militari. Al canto dell’Inno di Mameli, la commozione delle scolaresche invitate è stata di viva partecipazione. Per l’occasione si è deposta poi una corona d’alloro alle vittime dei caduti, mentre riecheggiava “il Canto del 24 Maggio” prima e il “Silenzio” poi. A conclusione, alcuni singoli cadetti hanno giurato singolarmente davanti al comandante in capo della base. (ha collaborato Giovanni Fumarola) L'articolo Il centenario dell’Aeronautica militare celebrato a Martina Franca <small class="subtitle">Open ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 marzo 2023) Allo schieramento delle truppe e dopo una breve lettura dei cenni storici militari più importanti d’Italia (dalla Regia Aeronautica all’odierna Aeronautica) si è proceduto all’alba bandiera alla presenza delle autorità civili e militari. Al canto dell’Inno di Mameli, la commozione delle scolaresche invitate è stata di viva partecipazione. Per l’occasione si è deposta poi una corona d’alloro alle vittime dei caduti, mentre riecheggiava “il Canto del 24 Maggio” prima e il “Silenzio” poi. A conclusione, alcuni singoli cadetti hanno giurato singolarmente davanti al comandante in capo della base. (ha collaborato Giovanni Fumarola) L'articolo Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi l’Italia celebra il centenario dell’Aeronautica Militare: una affascinante storia caratterizzata da amore per… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del centenario di fondazione dell'#AeronauticaMilitare ???? “Passio… - RaiCultura : In occasione del centenario della nascita dell'@ItalianAirForce (#28marzo 1923), #RaiCultura ripercorre la lunga st… - htcahyani : RT @GiorgiaMeloni: Oggi l’Italia celebra il centenario dell’Aeronautica Militare: una affascinante storia caratterizzata da amore per la Pa… - speranza_viva : RT @GiorgiaMeloni: Oggi l’Italia celebra il centenario dell’Aeronautica Militare: una affascinante storia caratterizzata da amore per la Pa… -

Centenario dell'Aeronautica Militare, Meloni: 'Un pensiero commosso a tutti i caduti nel compimento del dovere' ROMA - Oggi l'Italia celebra il centenario dell'Aeronautica Militare: il 28 marzo 1923 ebbe avvio un'affascinante storia tutta italiana caratterizzata da amore per la Patria, coraggio, professionalità e generosità che ha portato, e ... Antonio Tajani in visita istituzionale a San Giovanni Teatino A seguire il Ministro si sposterà in Piazza San Rocco per tagliare il nastro che inaugura di una Mostra Statica dedicata al centenario dell'aeronautica, allestita proprio dalla Squadriglia Radar di ... I cacciatori del cielo, Beppe Fiorello sulla trama: 'Adrenalina al massimo" ... dalle 21:30 circa, in onore della giornata del Centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare Italiana avvenuta il 28 marzo 1923. L'attore presterà il volto al protagonista Francesco ... ROMA - Oggi l'Italia celebra ilMilitare: il 28 marzo 1923 ebbe avvio un'affascinante storia tutta italiana caratterizzata da amore per la Patria, coraggio, professionalità e generosità che ha portato, e ...A seguire il Ministro si sposterà in Piazza San Rocco per tagliare il nastro che inaugura di una Mostra Statica dedicata al, allestita proprio dalla Squadriglia Radar di ...... dalle 21:30 circa, in onore della giornata deldella costituzioneMilitare Italiana avvenuta il 28 marzo 1923. L'attore presterà il volto al protagonista Francesco ... Centenario dell'Aeronautica Militare, la dichiarazione del Presidente Meloni Governo