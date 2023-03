Il Cantante Mascherato e gli ascolti flop, quando va in onda l’ultima puntata: chiude in anticipo? (Di martedì 28 marzo 2023) Tira brutta aria per il programma, che raccoglie pochissimi ascolti e soprattutto vede costi esagerati per ospitare le persone in studio. chiuderà i battenti? Nel quartier generale Rai di viale Mazzini, più di qualche dirigente ci sta seriamente pensando, nonostante alla conduzione ci sia la conduttrice di punta per Rai Uno: Milly Carlucci. “Il Cantante Mascherato” chiude in anticipo? La quarta stagione del programma riscuote bassi ascolti, in un format che probabilmente non interessa il pubblico di casa Rai. Sarà per le regole, sarà perché cerca di fonde il talent all’intrattenimento: delle puntate di questo “prima serata” veramente non interessa a nessuno. Dopotutto, non c’è un reale motivo per vedere questo programma. Forse la prima stagione si mostrava come la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Tira brutta aria per il programma, che raccoglie pochissimie soprattutto vede costi esagerati per ospitare le persone in studio.rà i battenti? Nel quartier generale Rai di viale Mazzini, più di qualche dirigente ci sta seriamente pensando, nonostante alla conduzione ci sia la conduttrice di punta per Rai Uno: Milly Carlucci. “Ilin? La quarta stagione del programma riscuote bassi, in un format che probabilmente non interessa il pubblico di casa Rai. Sarà per le regole, sarà perché cerca di fonde il talent all’intrattenimento: delle puntate di questo “prima serata” veramente non interessa a nessuno. Dopotutto, non c’è un reale motivo per vedere questo programma. Forse la prima stagione si mostrava come la ...

