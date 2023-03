Il Cantante Mascherato chiuderà quest’anno? L’annuncio inaspettato (Di martedì 28 marzo 2023) Il Cantante Mascherato sta per chiudere? A lanciare l’indiscrezione sul programma condotto da Milly Carlucci è arrivato Giuseppe Candela su Dagospia. A quanto pare lo show non sta dando buoni risultati in termini di ascolti, addirittura Maria De Filippi sta doppiando i risultati con il suo talent Amici 22. Per queste ragioni sembrerebbe che la Rai stia prendendo la decisione di chiudere il talent Mascherato. Inoltre, i costi sono molto alti: addirittura si parla di ben otto milioni di investimenti per sole sei puntate. Arriverà una conferma da parte della Rai? Lo scopriremo presto! Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22 Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 marzo 2023) Ilsta per chiudere? A lanciare l’indiscrezione sul programma condotto da Milly Carlucci è arrivato Giuseppe Candela su Dagospia. A quanto pare lo show non sta dando buoni risultati in termini di ascolti, addirittura Maria De Filippi sta doppiando i risultati con il suo talent Amici 22. Per queste ragioni sembrerebbe che la Rai stia prendendo la decisione di chiudere il talent. Inoltre, i costi sono molto alti: addirittura si parla di ben otto milioni di investimenti per sole sei puntate. Arriverà una conferma da parte della Rai? Lo scopriremo presto! Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : IL CANTANTE MASCHERATO NON AVRA' UNA NUOVA EDIZIONE. NEL MIRINO BASSI ASCOLTI E COSTI. DISCUSSIONI IN CDA: 'OTTO MI… - tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato chiuderà quest’anno? L’annuncio inaspettato #ilcantantemascherato #Amici22 - Gazzettino : 'Il Cantante Mascherato' cancellato? «Ascolti flop e costi troppo alti»: ecco cosa sta succedendo - ilmessaggeroit : 'Il Cantante Mascherato' cancellato? «Ascolti flop e costi troppo alti»: ecco cosa sta succedendo - fanpage : Il futuro de “Il Cantante Mascherato” sarebbe a rischio. Pare che, visti gli ascolti non soddisfacenti per la prima… -