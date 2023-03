Il cantante mascherato chiude i battenti: la drastica decisione della Rai dopo il flop di ascolti (Di martedì 28 marzo 2023) Perché chiude il cantante mascherato?. Le prime due puntate del cantante mascherato hanno registrato bassi ascolti. Amici di Maria De Filippi ha stracciato lo show di Raiuno conquistando il 28,2% di share. Un risultato pessimo che ha costretto la Rai a prendere una decisione irrevocabile in merito alla sorte del programma di Raiuno. Pare che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Perchéil?. Le prime due puntate delhanno registrato bassi. Amici di Maria De Filippi ha stracciato lo show di Raiuno conquistando il 28,2% di share. Un risultato pessimo che ha costretto la Rai a prendere unairrevocabile in merito alla sorte del programma di Raiuno. Pare che ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : IL CANTANTE MASCHERATO NON AVRA' UNA NUOVA EDIZIONE. NEL MIRINO BASSI ASCOLTI E COSTI. DISCUSSIONI IN CDA: 'OTTO MI… - BITCHYFit : Il Cantante Mascherato chiude i battenti dopo questa edizione: quanto costano 6 puntate - Ilaria89152674 : @seitrasparente Il cantante mascherato è bello non e'brutto come programma vediti le edizioni straniere per capire… - seitrasparente : Pare che per la prossima stagione televisiva Milly avrà solo Ballando, io non sono pronta a vedere la sua egemonia… - lacittanews : Cosa succederà a Il Cantante Mascherato? Lo show di Milly Carlucci chiude, ma quando? Tutti i dettagli sulla trasmi… -