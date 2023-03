Il Cantante Mascherato chiude i battenti dopo questa edizione: quanto costano 6 puntate (Di martedì 28 marzo 2023) Le prime tre edizioni de Il Cantante Mascherato hanno chiuso con una buona media di ascolti, arrivando al 22%, 20,70%, 21,90% di share. Adesso però lo show di Milly Carlucci è sceso a poco più del 17%, probabilmente a causa della nuova collocazione al sabato sera e allo scontro con la corazzata di Amici di Maria. Questo basterà per chiudere il programma di Rai Uno? Forse, sì, a rivelarlo è stato Giuseppe Candela nel suo ‘A lume di Candela’ su Dagospia. Secondo il noto giornalista gli ascolti non entusiasmanti e gli alti costi porterebbero alla fine della trasmissione. “Il Cantante Mascherato non funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a ... Leggi su biccy (Di martedì 28 marzo 2023) Le prime tre edizioni de Ilhanno chiuso con una buona media di ascolti, arrivando al 22%, 20,70%, 21,90% di share. Adesso però lo show di Milly Carlucci è sceso a poco più del 17%, probabilmente a causa della nuova collocazione al sabato sera e allo scontro con la corazzata di Amici di Maria. Questo basterà perre il programma di Rai Uno? Forse, sì, a rivelarlo è stato Giuseppe Candela nel suo ‘A lume di Candela’ su Dagospia. Secondo il noto giornalista gli ascolti non entusiasmanti e gli alti costi porterebbero alla fine della trasmissione. “Ilnon funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova, voluta a ...

