Il Cantante Mascherato chiude i battenti: bruttissimo colpo per Milly Carlucci (Di martedì 28 marzo 2023) Brutte notizie in arrivo per Milly Carlucci e il suo Il Cantante Mascherato. Il programma arrivato alla quarta edizione sembra non sta brillando né dal punto di vista televisivo né dal punto di vista degli ascolti e per questo motivo sarebbe vicino alla chiusura. Infatti, la Rai ha deciso che dal prossimo anno non tornerà L'articolo proviene da KontroKultura.

