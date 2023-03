Il Cantante Mascherato Chiude: Doccia Fredda Per Milly Carlucci! (Di martedì 28 marzo 2023) Brutte notizie per Milly Carlucci. Secondo le ultime indiscrezioni, Il Cantante Mascherato non verrà più riproposto. Questa almeno, sarebbe la decisione presa dai vertici Rai. Ma per quale motivo? Ecco tutti i dettagli! Il Cantante Mascherato vicino alla chiusura: ecco perché Colpo di scena in casa Rai. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Il Cantante Mascherato Chiuderà i battenti. Non ci sarà una prossima edizione. Un Doccia gelata per la nostra Milly Carlucci che ne é la conduttrice e pure l’ideatrice. Insomma, dopo quattro edizioni, il programma non avrà un seguito. Ma per quale motivo? E’ presto detto. Secondo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino, la causa sarebbero gli alti costi di produzione, ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 28 marzo 2023) Brutte notizie perCarlucci. Secondo le ultime indiscrezioni, Ilnon verrà più riproposto. Questa almeno, sarebbe la decisione presa dai vertici Rai. Ma per quale motivo? Ecco tutti i dettagli! Ilvicino alla chiusura: ecco perché Colpo di scena in casa Rai. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Ilrà i battenti. Non ci sarà una prossima edizione. Ungelata per la nostraCarlucci che ne é la conduttrice e pure l’ideatrice. Insomma, dopo quattro edizioni, il programma non avrà un seguito. Ma per quale motivo? E’ presto detto. Secondo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino, la causa sarebbero gli alti costi di produzione, ...

