Il Cantante Mascherato a rischio chiusura? L’indiscrezione di Dagospia (Di martedì 28 marzo 2023) Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato L’indiscrezione sul destino de Il Cantante Mascherato, lo show del sabato sera su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Giunto alla sua quarta edizione, il programma sta subendo un forte calo in termini di ascolti, anche a causa della concorrenza con il Serale di Amici 22 su Canale 5. Ecco, dunque, che la rete ammiraglia avrebbe deciso di non rinnovare lo show per una quinta edizione. L’anno prossimo, quindi, il talent show non andrà in onda. Come ha spiegato Dagospia, il format ha richiesto ingenti costi di produzione, che non sono stati ammortizzati dai dati Auditel, diversamente dall’altro show della Carlucci, Ballando con le Stelle. In aggiunta, gli autori non avrebbero saputo sfruttare figure come quella di Selvaggia Lucarelli (giudice di Ballando) che danno ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023) Nelle ultime oreha lanciatosul destino de Il, lo show del sabato sera su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Giunto alla sua quarta edizione, il programma sta subendo un forte calo in termini di ascolti, anche a causa della concorrenza con il Serale di Amici 22 su Canale 5. Ecco, dunque, che la rete ammiraglia avrebbe deciso di non rinnovare lo show per una quinta edizione. L’anno prossimo, quindi, il talent show non andrà in onda. Come ha spiegato, il format ha richiesto ingenti costi di produzione, che non sono stati ammortizzati dai dati Auditel, diversamente dall’altro show della Carlucci, Ballando con le Stelle. In aggiunta, gli autori non avrebbero saputo sfruttare figure come quella di Selvaggia Lucarelli (giudice di Ballando) che danno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : IL CANTANTE MASCHERATO NON AVRA' UNA NUOVA EDIZIONE. NEL MIRINO BASSI ASCOLTI E COSTI. DISCUSSIONI IN CDA: 'OTTO MI… - BITCHYFit : Il Cantante Mascherato chiude i battenti dopo questa edizione: quanto costano 6 puntate - Ilaria89152674 : @seitrasparente Il cantante mascherato è bello non e'brutto come programma vediti le edizioni straniere per capire… - seitrasparente : Pare che per la prossima stagione televisiva Milly avrà solo Ballando, io non sono pronta a vedere la sua egemonia… - lacittanews : Cosa succederà a Il Cantante Mascherato? Lo show di Milly Carlucci chiude, ma quando? Tutti i dettagli sulla trasmi… -