Il branding: costruire un'identità che distingue il tuo marchio (Di martedì 28 marzo 2023) Il branding è un elemento fondamentale per qualsiasi attività commerciale che desidera costruire un'immagine forte e distintiva. Con il termine branding si fa riferimento al processo di creazione di un' identità di marca unica e riconoscibile per creare un business di successo. Il branding è infatti l'insieme di strategie e azioni finalizzate alla costruzione e alla gestione di un marchio, ciò che lo distingue dalla concorrenza e ne determina l'identità, la reputazione e la percezione del pubblico. Dall'identità al branding Questa identità deve riflettere la tua missione, i tuoi valori e la tua personalità, nonché la tua offerta di prodotti o servizi. Un brand di successo non è soltanto un prodotto o un servizio, ma è la rappresentazione di ...

