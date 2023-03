Il basket immersivo a 360° | ecco come lo produce Sky grazie al 5G di Fastweb e a NVP

(Di martedì 28 marzo 2023) Siamo andati al Forum di Assago alla partita didi Eurolega Milano-Bayern Monaco a vederefunziona la sperimentazione che sta conducendo Sky, in collaborazione cone NVP, per impiegare il 5G per la produzione televisiva immersiva. Dopo tanti esempi "tirati per i capelli" Finalmente un caso d'uso concreto e utile del 5G.Tutti i dettagli nel nostro dietro le quinte....

Scopo della sperimentazione, far sì che la partita possa diventare ancora più “immersiva” per vivere le emozioni di un match da angolazioni davvero uniche.. Per fare questo al Mediolanum Forum di ...