Il 53% degli italiani è contrario all’invio di armi all’Ucraina (Di martedì 28 marzo 2023) Sembra che in Italia basti parlare di ‘pace’ o dirsi contrari all’invio di altre armi all’Ucraina per essere tacciati di simpatie per la Russia. Del resto la macchina della propaganda, a cui si sono supinamente accodati i media mainstream, da mesi non fa che polarizzare l’opinione pubblica per poi ripetere ossessivamente che la stragrande maggioranza degli italiani sono strenui sostenitori del supporto incondizionato a Kiev. Secondo un sondaggio di Euromedia Research quasi Peccato che secondo Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research, le cose non starebbero affatto così. “Invio di armi in Ucraina? La posizione di Giorgia Meloni e le sue parole in Parlamento non sono assolutamente condivise dalla maggioranza degli italiani. Quasi il 53% ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Sembra che in Italia basti parlare di ‘pace’ o dirsi contraridi altreper essere tacciati di simpatie per la Russia. Del resto la macchina della propaganda, a cui si sono supinamente accodati i media mainstream, da mesi non fa che polarizzare l’opinione pubblica per poi ripetere ossessivamente che la stragrande maggioranzasono strenui sostenitori del supporto incondizionato a Kiev. Secondo un sondaggio di Euromedia Research quasi Peccato che secondo Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research, le cose non starebbero affatto così. “Invio diin Ucraina? La posizione di Giorgia Meloni e le sue parole in Parlamento non sono assolutamente condivise dalla maggioranza. Quasi il 53% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Il 53% degli italiani non condivide la posizione di Meloni sull’invio di armi e le sue pa… - LoredanaDiMaio3 : RT @LaNotiziaTweet: L’Italia non è putiniana ma ripudia la guerra in Ucraina. E la furia bellica della Meloni. Il 53% è contrario agli aiut… - LaNotiziaTweet : L’Italia non è putiniana ma ripudia la guerra in Ucraina. E la furia bellica della Meloni. Il 53% è contrario agli… - fcolarieti : L’Italia non è putiniana ma ripudia la guerra in Ucraina. E la furia bellica della Meloni. Il 53% è contrario agli… - Eminemin1795 : @petergomezblog @fattoquotidiano Ma neanche il 53° degli italiani fanno propaganda pro putin come voi.e non dicono falsità come voi -