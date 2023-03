I trapper Baby Gang e Simba La Rue a processo per una sparatoria a Milano (Di martedì 28 marzo 2023) I cantanti BabyGang e SimbaLaRue sono stati mandati a processo, con prima udienza fissata per giugno, i due trapper tra i protagonisti della sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio del 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, durante la quale due senegalesi sono stati gambizzati. Lo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) I cantantiLaRue sono stati mandati a, con prima udienza fissata per giugno, i duetra i protagonisti dellaavvenuta tra il 2 e il 3 luglio del 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, durante la quale due senegalesi sono stati gambizzati. Lo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ginovaalpub : @jacopo_iacoboni I trapper Baby Gang e Simba La Rue a processo per una sparatoria - paolocosso : Nuovo processo per Simba La Rue e Baby gang, i due trapper rinviati a giudizio per la sparatoria a Milano… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Rinviati a giudizio i trapper Baby Gang e Simba La Rue, tra i protagonisti della sparatoria dello scorso luglio a Mila… - TgrRaiLombardia : Rinviati a giudizio i trapper Baby Gang e Simba La Rue, tra i protagonisti della sparatoria dello scorso luglio a M… - rep_milano : Faida dei trapper, Baby Gang e Simba La Rue a processo per rapina, lesioni e porto abusivo di una pistola -