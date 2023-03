I sindaci delle grandi città chiedono un incontro a Meloni sui figli delle coppie omogenitoriali

(Di martedì 28 marzo 2023) No all'attacco ai diritti della destra reazionaria: 'Chiediamo unurgente con la Presidente del Consiglio Giorgiae il Ministro dell'Interno Matteo Piantedos i". Così in una nota i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Con @Radicali chiediamo a tutti i Sindaci di trascrivere gli atti di nascita dei figli delle coppie omogenitoriali… - SimoneAlliva : ??Sulle trascrizioni dei figli delle #famigliearcobaleno i sindaci vanno avanti e chiedono un incontro urgente alla… - Agenzia_Ansa : Sui figli delle coppie gay i sindaci chiedono un incontro a Meloni. Iniziativa a Torino il 12 maggio. Il sindaco Sa… - InfinitoIsacco : RT @boni15_boni: G. Conte. Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, si è imbattuto nel malaffare e ha cercato di contrastarlo p… - TaniuzzaCalabra : RT @SimoneAlliva: ??Sulle trascrizioni dei figli delle #famigliearcobaleno i sindaci vanno avanti e chiedono un incontro urgente alla premie… -

È quanto si legge in una nota congiunta deidi Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari al termine di una riunione sui figlicoppie omosessuali . 'Nelle prossime ore il ......contrastare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti dei figlicoppie omogenitoriali, e sentiamo forte la necessità di azioni comuni che vogliamo condividere con idi ogni ...Incontro in videoconferenza per il ministro Matteo Piantedosi e icittà ma anche i prefetti, oltre ai questori di Roma, Napoli e Milano. Durante l'incontro, Piantedosi ha anche annunciato le risorse che verranno assegnate dal Viminale per il 2023 alle ...

Sui figli delle coppie gay i sindaci chiedono un incontro a Meloni Agenzia ANSA

Per questo consideriamo fondamentale contrastare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, e sentiamo forte la necessità di azioni comuni che ...Da qui l’esigenza di una linea comune, almeno per quanto riguarda le grandi città amministrate da sindaci gravitanti nell’orbita del centro-sinistra: “L’esperienza quotidiana delle amministrazioni ...