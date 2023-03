I Pinguini Tattici Nucleari tornano con “Coca zero” (Di martedì 28 marzo 2023) Continua l’anno fortunato dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo essere stati protagonisti della scorsa estate con Giovani Wannabe, la band originaria di Bergamo ha continuato a cavalcare l’onda del successo. Fino al tour negli stadi, presto realtà. Nel frattempo, pubblica il nuovo singolo Coca zero. I Pinguini Tattici Nucleari continuano ad essere al vertice delle classifiche. Dopo aver pubblicato il nuovo album lo scorso 2 dicembre, Fake News, e aver annunciato il primo tour negli stadi per la band il successo non si arresta, anzi. Il gruppo musicale capeggiato da Riccardo Zanotti è pronto a tornare su tutte le radio con un nuovo brano, che sa un po’ di cambiamento: è in arrivo Coca zero. Pinguini ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 marzo 2023) Continua l’anno fortunato dei. Dopo essere stati protagonisti della scorsa estate con Giovani Wannabe, la band originaria di Bergamo ha continuato a cavalcare l’onda del successo. Fino al tour negli stadi, presto realtà. Nel frattempo, pubblica il nuovo singolo. Icontinuano ad essere al vertice delle classifiche. Dopo aver pubblicato il nuovo album lo scorso 2 dicembre, Fake News, e aver annunciato il primo tour negli stadi per la band il successo non si arresta, anzi. Il gruppo musicale capeggiato da Riccardo Zanotti è pronto a tornare su tutte le radio con un nuovo brano, che sa un po’ di cambiamento: è in arrivo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lifestyleblogit : PINGUINI TATTICI NUCLEARI: Coca zero, il nuovo singolo che parla di cambiamento @pinguinitattici… - MBStudio8 : Pinguini Tattici Nucleari - Ringo Starr (2020) - maria_mazzotti : Dopo il video di quel bacio vorrei dire ai pinguini tattici nucleari che non voglio più essere quella bambina che bacia Harry styles alla tv - danieleDR6 : Ho scoperto il brano Ricordi di Pinguini Tattici Nucleari grazie a @Shazam. - ZerounoTv : Coca zero è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari -