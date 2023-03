I numeri di Ronaldinho a footvolley: che show del brasiliano (Di martedì 28 marzo 2023) La classe del brasiliano, oggi 43enne, è rimasta immutata: in un video pubblicato sul suo account Instagram si esibisce in numeri spettacolari nel corso di una partita a footvolley. No - look, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) La classe del, oggi 43enne, è rimasta immutata: in un video pubblicato sul suo account Instagram si esibisce inspettacolari nel corso di una partita a. No - look, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScofieldAle : @dydsix Beh no, Ronaldo e Ronaldinho in tempi diversi sono stati i numeri uno al mondo. Difficile pensare potessero… - sportli26181512 : Ronaldinho gioca a footvolley. Il video: La classe del brasiliano, oggi 43enne, è rimasta immutata: in un video pub… - tanko_17 : @IlBuonDiavolo3 Va beh ma chi li ha visti giocare non c'è storia: Ronaldinho e il fenomeno >>>> messi e cr7. sincer… - Kdc1987Kdc : @SacroFuoco @IlBuonDiavolo3 Non so quanti anni hai ma secondo il tuo ragionamento Cristiano Ronaldo dovrebbe essere… - aebeh_ : Ora io non voglio ridurre sta discussione unicamente a dei numeri però ronaldinho a Barcellona in tutta la carriera… -