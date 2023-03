I gialli di Agatha Christie sono stati rieditati per rimuovere passaggi offensivi (Di martedì 28 marzo 2023) Diversi romanzi di Agatha Christie sono stati modificati allo scopo di rimuovere un linguaggio potenzialmente offensivo, inclusi insulti e riferimenti all’etnia. I romanzi di Poirot e Miss Marple, scritti tra il 1920 e il 1976, sono stati ritoccati in molte parti nelle nuove edizioni pubblicate dal 2020 da HarperCollins, in particolare quelle che coinvolgono i personaggi che i protagonisti dei romanzi di Christie incontrano al di fuori del Regno Unito. Modifiche simili sono state in precedenza apportate ai libri di Roald Dahl e Ian Fleming, anche in questo caso per rimuovere i riferimenti offensivi al genere e alla razza. Questo nel tentativo di preservare la loro rilevanza per i lettori moderni. Il ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 marzo 2023) Diversi romanzi dimodificati allo scopo diun linguaggio potenzialmente offensivo, inclusi insulti e riferimenti all’etnia. I romanzi di Poirot e Miss Marple, scritti tra il 1920 e il 1976,ritoccati in molte parti nelle nuove edizioni pubblicate dal 2020 da HarperCollins, in particolare quelle che coinvolgono i personaggi che i protagonisti dei romanzi diincontrano al di fuori del Regno Unito. Modifiche similistate in precedenza apportate ai libri di Roald Dahl e Ian Fleming, anche in questo caso peri riferimential genere e alla razza. Questo nel tentativo di preservare la loro rilevanza per i lettori moderni. Il ...

