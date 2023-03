I duemila lavoratori in nero nei cantieri di Venezia | «Li pagavano 7 euro l’ora»

(Di martedì 28 marzo 2023) Quasiretribuiti con paghe misere e irregolari neidi. Li ha scoperti la Guardia di Finanza nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla procura. L’indagine ha svelato l’esistenza di sistematiche condotte di sfruttamento della manodopera all’interno deinavalini. Si tratta diche venivano retribuiti con paghe irregolari e spesso privati dei più elementari diritti sanciti dai contratti collettivi. In particolare sono stati acquisiti elementi circostanziati sullo sfruttamento di 383, costretti – spiegano gli investigatori – ad accettare, per il loro stato di bisogno, condizioni di lavoro molto sfavorevoli e con una paga oraria inferiore ai 7. Si ...

Quasiretribuiti con paghe misere e irregolari nei cantieri di Venezia. Li ha scoperti la Guardia di Finanza nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla procura. L'indagine ...Il tutto avrebbe permesso di rilevare la posizione di 1.951irregolari, che avrebbero complessivamente percepito un flusso reddituale pari a 6 milioni di euro non sottoposto a imposizione ...Gli altri 44mila cittadini extracomunitari previsti dal decreto,in più rispetto allo ...sono tenuti a verificare presso il Centro per l'impiego competente che non vi siano altrigià ...

I duemila lavoratori in nero nei cantieri di Venezia: «Li pagavano 7 ... Open

L'indagine della Guardia di finanza di Venezia per stanare lo sfruttamento della manodopera all'interno dei cantieri navali veneziani, è arrivata a individuare, anche grazie alla collaborazione ...Il numero di coloro che arriveranno, comunque, non sarà sufficiente a coprire la necessità di forza lavoro delle aziende agricole toscane". Per la Toscana, infatti, si parla di duemila arrivi a fronte ...