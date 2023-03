I cento anni dell'Aeronautica militare. Mattarella: "Onore al vostro coraggio e abnegazione" (Di martedì 28 marzo 2023) L'Arma azzurra compie un secolo, cerimonia al Pincio con le massime autorità dello Stato. La premier Meloni: "Grazie perché rendete sicuri i nostri cieli". Sulla Capitale lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Tajani: "Fiero di aver indossato quella divisa". Leggi su repubblica (Di martedì 28 marzo 2023) L'Arma azzurra compie un secolo, cerimonia al Pincio con le massime autoritào Stato. La premier Meloni: "Grazie perché rendete sicuri i nostri cieli". Sulla Capitale lo spettacoloe Frecce Tricolori. Tajani: "Fiero di aver indossato quella divisa".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Montecitorio : Il #28marzo l’Aeronautica Militare - @ItalianAirForce, l’Arma Azzurra, tocca il traguardo del secolo. Sono passati… - FratellidItalia : ?? Cento anni di valori e di passioni al servizio della Nazione. Siete l’orgoglio dell’Italia.… - ItalianAirForce : È cento volte bello! Oggi siamo noi a ringraziare tutti voi per l’entusiasmo e l’affetto che ci state dimostrando… - QdSit : Aeronautica Militare, open day al 37^ Stormo di Trapani-Birgi per i cento anni - TangoCool84 : RT @MussoliniR: AERONAUTICA MILITARE Tanti auguri per i tuoi Cento anni di #Storia In #volo verso il #futuro ???? #italia #militari https://… -