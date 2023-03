I cacciatori del cielo su Rai 1 con Beppe Fiorello: trama e cast del film (Di martedì 28 marzo 2023) . Il docu-film pensato dalla Rai, celebrerà la nascita della nostra Aeronautica Militare italiana. La storia tributerà il Centenario della nostra aviazione, con una serie televisiva che andrà in onda da mercoledì 29 marzo alle ore 21.30 su Rai 1. La sezione di Rai Documentari presenterà questa serie televisiva, che ripercorrerà le gesta dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca, interpretato per l’occasione da Beppe Fiorello. Beppe Fiorello in “I cacciatori del cielo” “Mi chiamo Francesco Baracca. Sono un pilota del Regio Esercito. Prima di diventare aviatore ero al Piemonte Cavalleria. L’aviazione era ancora ai suoi albori, in pochissimi si avventuravano nei cieli… Un giorno assistetti a uno di quei primissimi voli e fu subito una folgorazione! Vedere quell’aereo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) . Il docu-pensato dalla Rai, celebrerà la nascita della nostra Aeronautica Militare italiana. La storia tributerà il Centenario della nostra aviazione, con una serie televisiva che andrà in onda da mercoledì 29 marzo alle ore 21.30 su Rai 1. La sezione di Rai Documentari presenterà questa serie televisiva, che ripercorrerà le gesta dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca, interpretato per l’occasione dain “Idel” “Mi chiamo Francesco Baracca. Sono un pilota del Regio Esercito. Prima di diventare aviatore ero al Piemonte Cavalleria. L’aviazione era ancora ai suoi albori, in pochissimi si avventuravano nei cieli… Un giorno assistetti a uno di quei primissimi voli e fu subito una folgorazione! Vedere quell’aereo ...

