I 100 anni dell'AM, Mattarella loda passione e senso del dovere (Di martedì 28 marzo 2023) - Nel centenario dell'Aeronautica Militare il presidente della Repubblica loda lo spirito di squadra e rivolge il suo pensiero agli aviatori che hanno perso la vita. Meloni: 'Una storia italiana che ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) - Nel centenario'Aeronautica Militare il presidentea Repubblicalo spirito di squadra e rivolge il suo pensiero agli aviatori che hanno perso la vita. Meloni: 'Una storia italiana che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - rtl1025 : La presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni in Piazza del Popolo a Roma sale a bordo dell'F-35 dell'@ItalianAirForce… - ItalianAirForce : #28Marzo #AeronauticaMilitare100 Ecco il momento tanto atteso: in volo nei cieli di Roma una formazione di 8… - STricolori : RT @ItalianAirForce: #28Marzo #AeronauticaMilitare100 Il cielo di #Roma si tinge di verde, bianco e rosso ???? grazie all'emozionante passagg… - cristiano000099 : RT @ultimora_pol: Il presidente del Consiglio #Meloni sale a bordo di un F-35 dell'Aeronautica Militare a Roma, in occasione dei 100 anni d… -