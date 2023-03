Huawei annuncia HarmonyOS 3.1, scopriamo tutte novità per gli utenti (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Dopo la presentazione della famiglia P60, ecco che Huawei ha presentato ufficialmente anche HarmonyOS 3.1. La nuova interfaccia proprietaria introduce una serie di funzionalità inedite pensate dal brand per migliorare l’esperienza utenti per gli smartphone che la adotteranno. In particolare, Huawei si è concentrata in alcune aree ritenute fondamentali per l’usabilità con alcune feature davvero interessanti. Tra queste spiccano la personalizzazione, l’app fotocamera, la comunicazione satellitare, le icone e la sicurezza. Lato personalizzazione, una delle principali novità di HarmonyOS 3.1 è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco con fotografie impostate dagli utenti. Queste verranno mostrate nella lockscreen quando è attivo l’Always-on ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Dopo la presentazione della famiglia P60, ecco cheha presentato ufficialmente anche3.1. La nuova interfaccia proprietaria introduce una serie di funzionalità inedite pensate dal brand per migliorare l’esperienzaper gli smartphone che la adotteranno. In particolare,si è concentrata in alcune aree ritenute fondamentali per l’usabilità con alcune feature davvero interessanti. Tra queste spiccano la personalizzazione, l’app fotocamera, la comunicazione satellitare, le icone e la sicurezza. Lato personalizzazione, una delle principalidi3.1 è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco con fotografie impostate dagli. Queste verranno mostrate nella lockscreen quando è attivo l’Always-on ...

