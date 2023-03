Hojlund sulla Danimarca: «Felice e per il debutto. Torneremo più forti» (Di martedì 28 marzo 2023) Il bilancio dell’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund sui social dopo le due partite disputate con la Danimarca L’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund è stato sicuramente protagonista con la Danimarca segnando 5 goal tra Finlandia e Kazakistan, nonostante l’ultima partita abbia visto i biancorossi perdere per 3-2. Il numero 17 nerazzurro ha espresso così il suo bilancio su Instagram di questi due incontri. LE PAROLE – «Sono molto Felice di avere il mio debutto da titolare. Nonostante il finale contro il Kazakistan, sono sempre più orgoglioso di giocare con i colori rosso e bianco. Torneremo più forti che mai». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il bilancio dell’attaccante dell’Atalanta Rasmussui social dopo le due partite disputate con laL’attaccante dell’Atalanta Rasmusè stato sicuramente protagonista con lasegnando 5 goal tra Finlandia e Kazakistan, nonostante l’ultima partita abbia visto i biancorossi perdere per 3-2. Il numero 17 nerazzurro ha espresso così il suo bilancio su Instagram di questi due incontri. LE PAROLE – «Sono moltodi avere il mioda titolare. Nonostante il finale contro il Kazakistan, sono sempre più orgoglioso di giocare con i colori rosso e bianco.piùche mai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

