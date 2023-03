Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Bolzano perde gara-3. Vienna riapre la serie (Di martedì 28 marzo 2023) Battuta d’arresto per Bolzano nelle semifinali del Campionato ICE League 2022-2023 di hocey su ghiaccio. In occasione di gara-3 la squadra italiana ha dovuto cedere il passo a Vienna, passato in trasferta per 1-2 e accorciando le distanze nella serie che vede al momento le foxes avanti per 2-1. Un match iniziato con il piede giusto per Bolzano che, dopo un primo periodo terminato a reti bianche, ha aperto i conti con Frattin, autore dell’1-0 sfruttando in una situazione di power play al minuto 1:16. Ma a meno di quattro minuti gli austriaci hanno ripristinato gli equilibri con Gregoire (16:30). A trovare il sigillo della vittoria ci ha pensato nell’ultimo atto quindi Ponsch, audace nel trovare il guizzo giusto al 13:32, riaprendo le ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Battuta d’arresto pernelle semifinali del Campionato ICE2022-di hocey su. In occasione di-3 la squadra italiana ha dovuto cedere il passo a, passato in trasferta per 1-2 e accorciando le distanze nellache vede al momento le foxes avanti per 2-1. Un match iniziato con il piede giusto perche, dopo un primo periodo terminato a reti bianche, ha aperto i conti con Frattin, autore dell’1-0 sfruttando in una situazione di power play al minuto 1:16. Ma a meno di quattro minuti gli austriaci hanno ripristinato gli equilibri con Gregoire (16:30). A trovare il sigillo della vittoria ci ha pensato nell’ultimo atto quindi Ponsch, audace nel trovare il guizzo giusto al 13:32,ndo le ...

