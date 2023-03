Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Jesenice vince anche gara-3. Renon sotto 3-0 nella serie (Di martedì 28 marzo 2023) Si fa molto complicato il percorso di Renon nelle semifinali del Campionato Alps League 2022-2023 di Hockey su ghiaccio. La squadra altoatesina infatti ha dovuto cedere il passo al Jesenice anche in gara-3, perdendo di misura con il risultato 0-1. Un responso amaro per Renon, brava comunque a rimanere aggrappata all’incontro per tutta la durata dei tre tempi regolamentari, malgrado non sia riuscita a mettere il disco in rete neanche in questa occasione. Nel corso dei 180 minuti disputati fino a questo momento infatti la squadra italiana ha messo a referto soltanto un goal, trovato in gara-1. A risolvere il match dunque ci ha pensato Blomberg, il quale ha trovato il goal vittoria dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Si fa molto complicato il percorso dinelle semifinali del Campionato2022-disu. La squadra altoatesina infatti ha dovuto cedere il passo alin-3, perdendo di misura con il risultato 0-1. Un responso amaro per, brava comunque a rimanere aggrappata all’incontro per tutta la durata dei tre tempi regolamentari, malgrado non sia riuscita a mettere il disco in rete nein questa occasione. Nel corso dei 180 minuti disputati fino a questo momento infatti la squadra italiana ha messo a referto soltanto un goal, trovato in-1. A risolvere il match dunque ci ha pensato Blomberg, il quale ha trovato il goal vittoria dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... villainferno : chi mi ha citato col privato semplicemente ha paura della potenza di uno sport chiaramente superiore come l'hockey… - villainferno : ha ragione ted lasso avrebbero dovuto farla sull'hockey su ghiaccio così almeno i fan di sto cazzo di sport non avr… - kamistokaze : sono praticamente stato forzato ad andare a giocare a floorball oggi. sarebbe quella specie di hockey senza ghiacci… - tech_fort : @ParticipioPart Guarda. Il motto e' 'Fino alla fine'. Ma la fine e' vicina. Se il motto era 'Dopo la fine' capisco,… - marcomaioli1 : RT @FCaligaris: Alla loro prima partecipazione in assoluto, le Filippine hanno vinto la IV divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio (l'… -