«Ho una bomba, datemi i soldi», ma non era vero. Panico in una banca in piazza Duomo a Milano (Di martedì 28 marzo 2023) «Ho una bomba nello zaino, datemi i soldi», ma non aveva con sé nessun esplosivo. Protagonista del tentativo di rapina alla banca Cesare Ponti di piazza Duomo a Milano è un uomo di 65 anni che, dopo essere entrato nell’istituto di credito ha minacciato il direttore e un dipendente della banca, sostenendo di avere una bomba con sé. Mentre l’uomo minacciava i due dipendenti dell’istituto di credito nel tentativo di farsi consegnare i soldi in cassa, il direttore della filiale è riuscito a lanciare l’allarme e a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Radiomobile presenti in zona. Gli agenti sono entrati in banca e hanno bloccato l’uomo, scoprendo che non aveva nessun tipo di ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) «Ho unanello zaino,», ma non aveva con sé nessun esplosivo. Protagonista del tentativo di rapina allaCesare Ponti diè un uomo di 65 anni che, dopo essere entrato nell’istituto di credito ha minacciato il direttore e un dipendente della, sostenendo di avere unacon sé. Mentre l’uomo minacciava i due dipendenti dell’istituto di credito nel tentativo di farsi consegnare iin cassa, il direttore della filiale è riuscito a lanciare l’allarme e a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Radiomobile presenti in zona. Gli agenti sono entrati ine hanno bloccato l’uomo, scoprendo che non aveva nessun tipo di ...

