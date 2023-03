Highlights Sonego-Tiafoe 6-3 6-4 | terzo turno Masters 1000 Miami 2023 VIDEO

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Tiafoe scenderanno ... aggiornamenti, approfondimenti,e parole dei protagonisti per tutta la durata della ...Lorenzoapproda al terzo turno del Masters 1000 della Florida al termine di una lotta durata ... Battaglia che ha lasciato una grande stanchezza ma anche dei punti da. Degni di nota, ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Tiafoe scenderanno in campo lunedì 27 marzo ... Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti,e ...

Video Atp Miami, Sonego batte Thiem 7-6 6-2: gli highlights Gazzetta

Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami per la seconda volta in carriera grazie al successo per 6-3, 6-4 sullo statunitense Frances Tiafoe, n°14 del ranking. Con questa vit ...Lorenzo Sonego affronterà Frances Tiafoe nel terzo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile.