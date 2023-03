Highlights e gol Pordenone-Pro Sesto 1-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO) (Di martedì 28 marzo 2023) Il Pordenone vince lo scontro da alta classifica contro la Pro Sesto, termina 1-0 la sfida valevole per la 34esima giornata di Serie C 2022/23. A firmare la vittoria dei padroni di casa è Ajeti al 14esimo minuto, arrivando bene di testa su cross verso l’area di rigore. Di seguito il VIDEO con gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Ilvince lo scontro da alta classifica contro la Pro, termina 1-0 la sfida valevole per la 34esima giornata di/23. A firmare la vittoria dei padroni di casa è Ajeti al 14esimo minuto, arrivando bene di testa su cross verso l’area di rigore. Di seguito ilcon gli. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di… - LucaHoganC : RT @majinvegeta1899: @LucaHoganC Non serve a nulla dire che è scusato per i gol sbagliati, quelli sono eventi che segnalano un’insicurezza… - majinvegeta1899 : @LucaHoganC Non serve a nulla dire che è scusato per i gol sbagliati, quelli sono eventi che segnalano un’insicurez… - infoitsport : Highlights e gol Montenegro-Serbia 0-2 con doppietta Vlahovic, Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO) - infoitsport : VIDEO Under 20, Italia-Germania 1-1: gli highlights col gol di Ambrosino -