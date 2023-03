Half Marathon 2023 | Firenze | tutto pronto per la XXXIX edizione Come prenotarsi

(Di martedì 28 marzo 2023) Via domenica 2 aprilealle 9 dal Lungarno della Zecca e arrivo in piazza Santa Croce all'HMF Village

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, iscrizioni aperte - uispfirenze : HALF MARATHON FIRENZE NEL NOME DI MANDELA APPUNTAMENTO DOMENICA 2 APRILE IN SANTA CROCE FIRENZE. Torna la XXXIX HMF… - antomagra : RT @ScarpadoroHm: ?? ?????????????? ???? ?????? ?????????????????? ???????????????? ?? ??Soffientini e Gelsomino primi nella Half Marathon ?? Una domenica di sport, divert… - GiusyVersace : RT @ScarpadoroHm: ?? ?????????????? ???? ?????? ?????????????????? ???????????????? ?? ??Soffientini e Gelsomino primi nella Half Marathon ?? Una domenica di sport, divert… - TerlizziLiveIt : Tempi da record per L’Asd Terlizzi Sporting Club alla Agropoli Paestum Half Marathon -

Appuntamento domenica 2 aprile in piazza santa ...La 39esima edizione delladi Firenze si terrà il 2 aprile 2023. Grande attesa per la gara che vede iscritti ben 3000 atleti da tutta Italia di cui 650 da 56 paesi nel mondo. Si parte alle ore 9 dal lungarno della ...Alla 21 chilometri di Reggio Emilia prima tra le F40 e quarta assoluta Paola Braghiroli in 1h21'37', mentre alla prima edizione della Riminiprima in 1h25'39' tra le F45 Federica ...

Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, apertura iscrizioni Corriere dello Sport

FIRENZE – La XXXIX Half Marathon prende il via domenica 2 aprile 2023, alle 9, dal Lungarno della Zecca e arrivo in piazza Santa Croce all’HMF Village. La classica corsa su strada che vede da sempre ...Inaugura la primavera del running e la stagione delle grandi maratone internazionali. Tutto in un’unica gara: la Enel Milano Marathon, la cui 21esima edizione andrà in scena il 2 aprile 2023 e ...