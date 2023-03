Haaland nella bufera in Inghilterra: una foto in auto lo mette nei guai (Di martedì 28 marzo 2023) MANCHESTER - Erling Haaland è ancora una volta al centro dei riflettori. Stavolta, però, non si parla delle sue gesta in campo o dei suoi gol, bensì di una foto che lo sta mettendo nei guai . L'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 marzo 2023) MANCHESTER - Erlingè ancora una volta al centro dei riflettori. Stavolta, però, non si parla delle sue gesta in campo o dei suoi gol, bensì di unache lo stando nei. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Haaland nella bufera! ?? Una foto in auto lo mette nei guai ?? Cosa è successo - sportli26181512 : #Haaland nella bufera in Inghilterra: una foto in auto lo mette nei guai: L'attaccante del #ManchesterCity fa ancor… - aboutjklub : #Vlahovic non sarà Haaland ma è un Bomber di 1ª Qualità. Con un altro allenatore, un altro gioco e un altro contest… - Frankiessl1900 : RT @CatenaccioIl: C'è un mostro che si aggira dalle parti di #Manchester. Il suo nome è Erling #Haaland ed è il terzo giocatore della stori… - CatenaccioIl : C'è un mostro che si aggira dalle parti di #Manchester. Il suo nome è Erling #Haaland ed è il terzo giocatore della… -