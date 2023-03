(Di martedì 28 marzo 2023) BOLLICINE IN VILLA, Santa Maria di Sala (Venezia) - Le 'bollicine' di eccellenza nazionale e internazionale convergono nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, alle porte di ...

Il miglior cibo di strada, realizzato con gli squisiti prodotti pugliesi sia dolci che salati, accompagnati dalle ottime birre del territorio, propongono un vero e proprio viaggio del. Ci sono ...Ricette per ogni, ma anche intrattenimento - A deliziare i palati saranno primi come riso e ... A distinguere l'iniziativa da altre fiere osarà proprio il luogo dove partirà e dove si terrà ...L'ho sentito spiegare la novità del 'piadalocco' (metà piadina e metà patalocco) aldi pera e ..., teatro dialettale e Checov autore di quello che non ha mai scritto. Insomma: alla giunta i ...

Gusto: le sagre del fine settimana TGCOM

Le gastronomie tradizionali e i prodotti agro alimentari fanno bella mostra di sé in più parti d’Italia, con la possibilità di accostare a tanti buoni sapori anche qualche bella passeggiata nella natu ...E’ arrivata la primavera, le giornate si allungano e, approfittando del bel tempo, in molti si dedicano alla classica gita fuori porta. E quale miglior modo di trascorrere il weekend se non quello di ...