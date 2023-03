Guerra Ucraina, Mosca: 'Testati missili nel Mar del Giappone'. Attacco con droni su Kiev (Di martedì 28 marzo 2023) Continuano gli scontri nel Paese: colpita nella notte la capitale. Intanto secondo il governo ucraino sarebbero 4.390 i bambini deportati dalle forze ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Continuano gli scontri nel Paese: colpita nella notte la capitale. Intanto secondo il governo ucraino sarebbero 4.390 i bambini deportati dalle forze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'attore Orlando Bloom, ambasciatore Unicef, a Kiev incontra il presidente ucraino Zelensky. Tra i temi a… - TeresaBellanova : A pochi mesi dall'inizio della guerra, con una delegazione di @ItaliaViva ci recammo al confine con l'#Ucraina. È p… - LaVeritaWeb : Nonostante i missili, le cliniche continuano a offrire i propri «servizi» che valgono 50.000 euro a figlio. Alcune… - giu33liana : #FacciamoRete verità e giustizia per #AndreaRocchelli ??fotoreporter assassinato nel 2014 in #Ucraina, assieme a… - LuKakkLP : RT @MoriMrc: Ucraina: 'La Russia ha rapito 4.390 orfani ucraini'. Quindi un orfano andava abbandonato in territorio di guerra da solo… la p… -