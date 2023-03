Guerra in Ucraina, i russi colpiscono il Donbass: due morti a Sloviansk (Di martedì 28 marzo 2023) Cresce a due il numero delle vittime dei bombardamenti avvenuti ieri sulla città di Sloviansk, nell’oblast di Donetsk, in quello che potrebbe essere l’inizio di una nuova controffensiva russa nella Guerra in Ucraina. Al contempo, il bilancio dei feriti è di 25 persone. Sono dati forniti dal governatore regionale ucraino Pavlo Kyrylenko, il quale specifica ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Cresce a due il numero delle vittime dei bombardamenti avvenuti ieri sulla città di, nell’oblast di Donetsk, in quello che potrebbe essere l’inizio di una nuova controffensiva russa nellain. Al contempo, il bilancio dei feriti è di 25 persone. Sono dati forniti dal governatore regionale ucraino Pavlo Kyrylenko, il quale specifica ... TAG24.

