Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt sulla fine del franchise: "Sono stati 10 anni incredibili" (Di martedì 28 marzo 2023) L'attore non ha potuto trattenere l'emozione parlando del finale di Guardiani della Galassia Vol. 3 che arriverà nei cinema a maggio. Manca ancora un po' all'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma Chris Pratt nel corso di una recente intervista ha parlato dell'emozionante finale del film, che di sicuro sorprenderà i fan dei Marvel Studios. "È stato davvero emozionante", ha rivelato Pratt. "È stato emozionante per così tanti motivi che sarebbe troppo lungo approfondire in questa intervista. Ma è stato semplicemente emozionante. Siamo molto grati che James Gunn l'abbia diretto e sia stato in grado di farlo. Sono grato che mi abbia offerto questo lavoro, tanto per cominciare. È stato gratificante, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) L'attore non ha potuto trattenere l'emozione parlando del finale diVol. 3 che arriverà nei cinema a maggio. Manca ancora un po' all'uscita nelle sale diVol. 3, manel corso di una recente intervista ha parlato dell'emozionante finale del film, che di sicuro sorprenderà i fan dei Marvel Studios. "È stato davvero emozionante", ha rivelato. "È stato emozionante per così tanti motivi che sarebbe troppo lungo approfondire in questa intervista. Ma è stato semplicemente emozionante. Siamo molto grati che James Gunn l'abbia diretto e sia stato in grado di farlo.grato che mi abbia offerto questo lavoro, tanto per cominciare. È stato gratificante, ...

