Gruppo Damiani in crescita | ricavi oltre 300 mln nel 2022 23

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... telecitynews24 : ??DATI IN CRESCITA PER IL GRUPPO DAMIANI: ASSUNTE 250 PERSONE DI CUI IL 70% DONNE?? Ricavi consolidati superiori a 3… - FNW_IT : Il gruppo Damiani supera quota 300 milioni di ricavi -

Dati in crescita per ilche si appresta a chiudere il bilancio annuale al 31 marzo 2023 con ricavi consolidati superiori ai 300 milioni, in aumento a doppia cifra rispetto all'esercizio precedente, a conferma ...... l'atleta paralimpico Valerio Catoia , seguito dal suo allenatore Stefano Vando delsportivo ... Il dirigente scolastico, Luca, che si è adoperato partecipando attivamente alla ...Ricavi consolidati per oltre 300 ...

Gruppo Damiani, l'alta gioielleria italiana si espande nel nuovo insediamento di Valenza QUOTIDIANO NAZIONALE

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Dati in crescita per il gruppo Damiani che si appresta a chiudere il bilancio annuale al 31 marzo 2023 con ricavi consolidati superiori ai 300 milioni, in aumento a doppia ...Trova la sua massima espressione nella creatività e nel design, pilastri su cui si fondano lo stile e la personalità di Venini come di Damiani». Così la vice presidente del Gruppo Damiani nonché ...