Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora sulla puntata del 27 marzo

Le news dell'ultim'ora sul Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di ieri sera, lunedì 27 marzo. Chi sono il quarto e il quinto finalista dell'edizione di quest'anno? Chi invece è stato eliminato? E chi è finito in nomination? Di seguito i fatti principali della semifinale e i video. Grande Fratello Vip: news ultim'ora sulla semifinale Ecco le news dell'ultim'ora del Grande Fratello Vip 7 sulla semifinale di ieri sera. Tavassi quarto finalista Con il 54% delle preferenze, Edoardo Tavassi vince il televoto settimanale ed è il quarto finalista del GF Vip 7. Edoardo ha la meglio su Nikita Pelizon, seconda con il 36%, ...

