Grande Fratello Vip, le dinamiche sui finalisti che non sono piaciute al web (Di martedì 28 marzo 2023) Il Gf Vip 7 è giunto al termine, lunedì prossimo andrà in onda la finalissima, ma ecco tutto quello che non è piaciuto della semifinale Manca ormai solo una settimana alla fine di questo lunghissimo Gf Vip. Iniziato il 19 settembre, dopo ben sei mesi è giunto al termine. Un periodo lunghissimo che non è stato per nulla facile da gestire. Iniziato con la squalifica immediata di Ginevra Lamborghini per il caso di Bellavia, dai primissimi giorni è stato piantato il seme di un Grande Fratello decisamente diverso dalle edizioni che abbiamo visto in passato. dinamiche, scontri e litigi, hanno sempre caratterizzato il programma, ma mai si sono visti nella storia del Gf Vip toni, modi e linguaggi così accesi che hanno portato i vertici della rete nazionale a prendere dei seri provvedimenti. Ad intervenire è stato proprio Pier ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 marzo 2023) Il Gf Vip 7 è giunto al termine, lunedì prossimo andrà in onda la finalissima, ma ecco tutto quello che non è piaciuto della semifinale Manca ormai solo una settimana alla fine di questo lunghissimo Gf Vip. Iniziato il 19 settembre, dopo ben sei mesi è giunto al termine. Un periodo lunghissimo che non è stato per nulla facile da gestire. Iniziato con la squalifica immediata di Ginevra Lamborghini per il caso di Bellavia, dai primissimi giorni è stato piantato il seme di undecisamente diverso dalle edizioni che abbiamo visto in passato., scontri e litigi, hanno sempre caratterizzato il programma, ma mai sivisti nella storia del Gf Vip toni, modi e linguaggi così accesi che hanno portato i vertici della rete nazionale a prendere dei seri provvedimenti. Ad intervenire è stato proprio Pier ...

