Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli favoriti per i bookmakers. Nikita Pelizon possibile outsider (Di martedì 28 marzo 2023) Grande Fratello Vip, conto alla rovescia per la finalissima di lunedì 3 aprile: per i bookmakers i favoriti sono Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli; Nikita Pelizon possibile outsider Terminerà con la finalissima di lunedì 3 aprile la lunga edizione del Grande Fratello Vip partita lo scorso settembre e condotta da Alfonso Signorini, con le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quando manca solo una puntata per decretare il vincitore, in quota è duello alla pari tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, offerti entrambi vincitori a 1,85 sia degli esperti di Casinomania che da ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 28 marzo 2023)Vip, conto alla rovescia per la finalissima di lunedì 3 aprile: per isonoTerminerà con la finalissima di lunedì 3 aprile la lunga edizione delVip partita lo scorso settembre e condotta da Alfonso Signorini, con le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quando manca solo una puntata per decretare il vincitore, in quota è duello alla pari tra, offerti entrambi vincitori a 1,85 sia degli esperti di Casinomania che da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Ce l’abbiamo fatta, Nikita è la quinta finalista!? Bravi tutti noi, grazie a tutti i fandom che ci hanno aiutato.… - vivailtrashhh : Questa è la dimostrazione che in questo Grande Fratello si pensa solo al gioco… Nikita vive un emozione ricevendo… - vivailtrashhh : “Nikita è la quinta finalista del Grande Fratello Vip!”? Oh no, Oh no, Oh no no no no!????? #GFvip #nikiters… - maria75580972 : RT @oriele__era: Il Grande Fratello che percula Oriana mettendo la canzone del castoro e lei che balla per pochi secondi terminando con “è… - LoveIstheAir8 : @XrobertaX_ Di più sorridente fori che nella casa grande fratello -