Grande Fratello Vip 7, giorno 190: commenti al live (Di martedì 28 marzo 2023) giorno 190 In questo post potrete commentare il live della settima edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023)190 In questo post potrete commentare ildella settima edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Questa è la dimostrazione che in questo Grande Fratello si pensa solo al gioco… Nikita vive un emozione ricevendo… - vivailtrashhh : Ce l’abbiamo fatta, Nikita è la quinta finalista!? Bravi tutti noi, grazie a tutti i fandom che ci hanno aiutato.… - CriticaScient : @TwittaLibro @charliecarla Poi cambieranno anche i passaggi di 1984 in cui si racconta come il Grande Fratello modi… - tinamilan13 : RT @Steev_mai: il suo primo pensiero è stato ringraziare noi fan, il suo grande cuore! FATA TU SEI IL NOSTRO GRANDE FRATELLO! ?? #gfvip #n… - Manuela19823936 : RT @vivailtrashhh: Questa è la dimostrazione che in questo Grande Fratello si pensa solo al gioco… Nikita vive un emozione ricevendo la le… -