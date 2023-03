Grande Fratello Vip 7, Andrea Maestrelli e Luca Onestini eliminati nella semifinale (Di martedì 28 marzo 2023) Andrea Maestrelli e Luca Onestini sono stati eliminati ad un passo dal traguardo, i due concorrenti hanno lasciato il Grande Fratello Vip 7. nella semifinale del Grande Fratello Vip 7, due concorrenti sono stati eliminati, ovvero Andrea Maestrelli e Luca Onestini. A un solo passo dalla finale, prevista per il prossimo 3 aprile, i due hanno dovuto abbandonare il reality. Il primo a lasciare il programma è stato Andrea Maestrelli, finito ultimo al televoto settimanale che ha visto trionfare Edoardo Tavassi, quarto finalista del Grande Fratello Vip 7. Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023)sono statiad un passo dal traguardo, i due concorrenti hanno lasciato ilVip 7.delVip 7, due concorrenti sono stati, ovvero. A un solo passo dalla finale, prevista per il prossimo 3 aprile, i due hanno dovuto abbandonare il reality. Il primo a lasciare il programma è stato, finito ultimo al televoto settimanale che ha visto trionfare Edoardo Tavassi, quarto finalista delVip 7. Il ...

