Graduatoria interna di istituto in pubblicazione nelle scuole, quando il concorso ordinario vale 12 punti. RISPOSTE AI QUESITI (Di martedì 28 marzo 2023) nelle graduatorie interne di istituto è prevista la valutazione del superamento di un concorso ordinario per titoli ed esami: non deve essere nella medesima classe di concorso di titolarità. Criteri di valutazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 marzo 2023)graduatorie interne diè prevista la valutazione del superamento di unper titoli ed esami: non deve essere nella medesima classe didi titolarità. Criteri di valutazione. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto in pubblicazione nelle scuole, quando il concorso ordinario vale 12 punti. RISPOSTE… - TecnicaScuola : Graduatoria interna per individuazione dei docenti perdenti posto, se il coniuge risiede in comune diverso da quell… - uil_rua : UIL Scuola RUA Venezia ( - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, esclusione per assistenza genitore. Tutte le condizioni - athesiis : @MalmosTizy Meglio ancora! Io sto cercando di capire se con contratto da graduatoria interna al 31 marzo (poi prob… -