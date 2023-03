Gp Australia 2023, Alonso prova a contrastare il dominio Red Bull (Di martedì 28 marzo 2023) Gp Australia 2023 – Per la F1 terza gara della stagione a Melbourne, tracciato che prima della pandemia ospitava il prologo del campionato e che nelle ultime due stagioni è stato spostato avanti di un paio di settimane rispetto alla collocazione originale. Vediamo le caratteristiche del tracciato, le quote e i protagonisti. Il tracciato Melbourne è un tracciato particolare, cittadino InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 marzo 2023) Gp– Per la F1 terza gara della stagione a Melbourne, tracciato che prima della pandemia ospitava il prologo del campionato e che nelle ultime due stagioni è stato spostato avanti di un paio di settimane rispetto alla collocazione originale. Vediamo le caratteristiche del tracciato, le quote e i protagonisti. Il tracciato Melbourne è un tracciato particolare, cittadino InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoriNoLimits : F1 Australia, MotoGP Argentina e IndyCar: gli orari del weekend in TV - PaddockNews24 : Come di consueto, stiamo monitorando le previsioni meteo di Melbourne in occasione del Gran Premio d’Australia, ter… - Quoque_Tu_Brute : 2000: a te cosa toglie? 2023: oggi il partito voterà l'espulsione di chi non crede che le donne possano avere il p… - PaddockNews24 : Alla vigilia del weekend australiano, andiamo a vedere il tabellone dei componenti Power Unit già omologati nelle p… - gponedotcom : Terzo appuntamento stagionale per la F1 sul tracciato dell'Albert Park a Melbourne: ecco tutti gli orari del weeken… -